Milan-Juve, tre difensori a disposizione: Allegri pensa al cambio modulo

Per la sfida tra Milan e Juve, i bianconeri hanno a disposizione solo tre difensori. Allegri pensa al cambio modulo

Al rientro dalla pausa delle Nazionali il Milansarà impegnato nel big match contro la Juventus. La sfida contro i bianconeri, valida per la nona giornata di Serie A, è in programma domenica 22 ottobre alle 20:45 a San Siro. Per questo big matchla Vecchia Signora dovrà fare a meno di alcuni giocatori, tra i quali gli infortunati Chiesa e Danilo.

Cambio modulo? — Il brasiliano si è infortunato nella sfida di ieri sera tra la sua nazionale e il Venezuela, quando ha lasciato il campo dopo 42 minuti per una lesione muscolare. Per la partita contro il Milan, Allegri ha a disposizione soltanto tre difensori. Gatti e Bremer verrebbero confermati e l’unica altra alternativa a sinistra è Rugani. Alex Sandro è ancora fuori per infortunio, per tale motivo l’allenatore potrebbe pensare di cambiare modulo e passare alla difesa a quattro. In quel caso i due centrali sarebbero Gatti e Bremer, con Weah a destra e Cambiaso a sinistra.

