Milan, Jovic resta a Madrid. Pronto il piano B

Questa mattina il quotidiano iberico AS riportava l’intenzione del Real Madrid di far partire in prestito Luka Jovic ma, nelle ultime ore, la stessa testata riporta il dietrofront del club madridista. Nessun giocatore, compreso quelli scontenti, lascerà la Casa Blanca: Florentino Perez infatti non è intenzionato a fare acquisti nel mercato di riparazione. Il serbo di conseguenza resterà alla corte di Zidane e non sarà il vice Ibrahimovic.

Trovare un'alternativa a Zlatan Ibrahimovic non è affatto facile. Chi arriva sa bene che il titolare è lo svedese, l'attaccante che ha donato nuova linfa al Milan. Ma non tutti sono disposti a fare da vice a Ibra: vivere nell'ombra dell'ex PSG e Barcellona non è facile per nessuno, ma allo stesso tempo può essere molto formativo per un giovane attaccante. Crescere sotto lo sguardo attento e severo di Ibrahimovic può far migliorare chiunque. Per informazioni chiedete a Rafael Leao che, dall'arrivo dello svedese, è migliorato tantissimo. Sotto tutti i punti di vista. Maldini e Massara proprio su questo aspetto vogliono far leva sui giovani attaccanti come ad esempio Gianluca Scamacca e Odsonne Edouard. Il primo gioca in Italia con il Genoa e sarebbe un ricalzo interessante, se non fosse l'assenza di esperienza europea. Discorso diverso per la prima punta del Celtic. Il francese classe '98 ha ben impressionato nei due match di Europa League contro il Milan (segnando anche una rete nel 4 a 2). L'interesse per lui è forte, ma la dirigenza rossonera deve fare i conti con le richieste economiche del club scozzese: secondo quanto riportato dal Daily Record, la dirigenza di Glasgow lascerà partire il giocatore solo davanti a un'offerta da 35 milioni.