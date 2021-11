Serata amara per Tonali e Kjaer: oggi gli ultimi rossoneri in campo

Nella serata di ieri hanno giocato Sandro Tonali e Simon Kjaer. Oggi scenderanno in campo gli ultimi rossoneri.

Oggi sono in programma le ultime partite di qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. poi tutti i rossoneri impegnati in giro per il Mondo faranno ritorno a Milanello. Ad aspettarli ci sarà Stefano Pioli. Intanto nella serata di ieri sono scesi in campo due rossoneri. Entrambi usciti dal rettangolo di gioco con l'amaro in bocca. Si tratta dell'italiano Sandro Tonali e del danese Simon Kjaer. I due giocatori rossoneri hanno rispettivamente pareggiato e perso. Poco male la sconfitta per la Danimarca di Simon Kjaer visto che i danesi avevano già staccato il pass per i prossimi Mondiali. Discorso diverso, invece, per l'Italia di Sandro Tonali che dovrà passare dai playoff per andare in Qatar.