Milan, riprendono i contatti per il rinnovo di Bennacer

La dirigenza rossonera è a lavoro per blindare il futuro dell'algerino, contratto in scadenza 2024, a Milano

Redazione Il Milanista

Il lavoro della dirigenza rossonera prosegue, con l'obiettivo di blindare a San Siro i pezzi importanti della rosa a disposizione di Pioli. In questo senso, negli ultimi mese sono arrivate conferme importanti. Dal rinnovo di Theo Hernandez, Tomori, a quello di Pobega, passando per Krunic e al prolungamento in rossonero per Sandro Tonali, ufficializzato ieri. L'idea è chiara: il Milan ha costruito e ora deve tenersi stretti i propri gioielli. Tra questi vi è anche Ismael Bennacer. L'algerino ha avuto una crescita esponenziale, specie nell'ultima stagione. Ora ha ripagato a pieno l'investimento del Milan che nell'estate 2019 ha investito più di 17 milioni di euro per lui.

Per Pioli è un irrinunciabile e, sebbene stasera partirà dalla panchina per rifiatare, le sue caratteristiche sono preziose per il gioco della squadra. La capacità di gestione del pallone, di dettare i tempi, lo rendono un elemento importante che ben si equilibra con la presenza di Sandro Tonali. Inoltre, non è un mistero che il suo nome piaccia a tante squadre di Premier League. Questa estate qualche club ha pensato seriamente di convincerlo ad approdare in Inghilterra. Ecco perché i rossoneri hanno tutto l'interesse a rinnovargli il contratto.

Dall'edizione odierna di Tuttosport arrivano aggiornamenti importanti in merito. Secondo quanto scrive il quotidiano sarebbero ripresi i rapporti tra l'entourage e il centrocampista algerino. Le parti sarebbero a lavoro per discutere del prolungamento del suo contratto, in scadenza a giugno 2024. La società dovrà trovare l'intesa giusta per la firma, poiché il rinnovo dovrebbe registrare un sensibile aumento dell'ingaggio. Al momento il classe 1997 percepisce circa 1,7 milioni di euro a stagione. Per un rinnovo potrebbero servire almeno 3 milioni in parte fissa più bonus. Il Milan però non potrà usufruire del Decreto Crescita, in quanto Bennacer fu acquistato dall'Empoli, un'altra squadra italiana. Questo potrebbe rappresentare l'ostacolo principale per il rinnovo dell'algerino.