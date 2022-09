Milan, Bennacer carico per il ritorno in Champions: il messaggio social

Il Milan si prepara a scendere in campo contro il Salisburgo per il primo impegno europeo della stagione. Alle ore 21:00 la squadra austriaca ospiterà i rossoneri alla RedBull Arena per la 1ª giornata del Gruppo E. Stefano Pioli dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida. Il tecnico però dovrebbe schierare almeno 9/11 dei titolari nel derby di Milano.