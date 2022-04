Milan, il presidente di Investcorp si congratula per il primato [FOTO]

Mohamed Al Ardhi, in trattativa per l'acquisto del Milan, esce allo scoperto: i complimenti ai rossoneri per il primo posto in classifica.

Redazione Il Milanista

Il Milan si rilancia e vince 2-0 nella gara contro il Genoa. Leao torna a segnare e i rossoneri tornano a vincere, ma, soprattutto, tornano in testa alla classifica. Ora gli uomini di Pioli sono davanti anche se la squadra di Simone Inzaghi ha ancora una partita da recuperare.

A complimentarsi con il Diavolo per il primo posto ci ha pensato anche il numero uno del fondo Investcorp, Mohamed Al Ardhi, con un post sul suo account Twitter. Una conferma in più che la trattativa tra le parti è concreta, con il fondo bahreinita fortemente intenzionato all'acquisto della società rossonera.

"Congratulazioni al Milan che è tornato in testa alla classifica. Buona Pasqua al club, ai tifosi e a tutte le persone che festeggiano questa occasione. #SempreMilan".