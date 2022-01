Milan, De Grandis: “I rossoneri faranno di tutto per vincere lo scudetto”

Intervenuto a Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato del prossimo impegno in campionato del Milan contro i giallorossi.

Redazione Il Milanista

Mancano pochi giorni alla ripresa della Serie A. Il primo turno del girone di ritorno si svolgerà nella giornata della Befana, il 6 gennaio. Il Milan ospiterà a San Siro la Roma di Mourinho, con la partita in programma alle 18:30. I giallorossi hanno già dimostrato di essere pericolosi in trasferta, come nella partita di Bergamo quando si sono imposti per 4-1 sulla Dea. Dal canto suo, Pioli può contare sul recupero di alcune pedine importanti della sua squadra. Infatti, sono tornati ad allenarsi in gruppo Rebic, Leao e Ibra che saranno a disposizione per la partita di giovedì. Stefano De Grandis, ai microfoni di "Sky Sport 24", ha detto la sua sul big match di San Siro tra rossoneri e giallorossi.

Sulla partita con la Roma e la lotta scudetto: "Il Milan ha perso terreno ultimamente ma deve recuperarlo. La Roma è difficile da trattare come avversario però devo dire che il Milan di Pioli difficilmente si sbilancia. Credo che per la Roma non sarà facile imporsi in casa del Milan, che proverà senza dubbio a conquistare lo scudetto. Il fatto di uscire da Champions League permetterà a Pioli di preparare le partite in una settimana. Questo permetterà al Milan di avere una migliore preparazione tattica e gestione degli infortuni. Credo che questa sarà l’arma in più che può avere il Milan, anche se secondo l’Inter dal punto di vista della struttura della rosa ha qualcosa in più".

Sull'importanza di recuperare gli infortunati: "Essendoci stata una sosta piuttosto lunga, in tanti si stanno rimettendo in forma: Rebic, Leao ed Ibra dovrebbero recuperare per la Roma. Il Milan recupera quindi quel tipo di condizione che ci aveva fatto pensare di poter vincere lo scudetto".