Incocciati: “Il Milan non può affidarsi al solo Ibrahimovic”

Il tecnico ha parlato in vista del match tra il Milan e i partenopei, commentando la situazione delle due squadre.

Redazione Il Milanista

Domenica sera il Milan è chiamato a realizzare una grande prestazione contro il Napoli, nella gara in programma alle 20:45 a San Siro. I rossoneri devono tornare alla vittoria e hanno l’opportunità di farlo, battendo proprio una delle dirette avversarie per lo scudetto. I partenopei sono reduci da due sconfitte consecutive, perciò faranno del tutto per uscire con dei punti dal Meazza. Si prospetta una gara infuocata, con le due formazioni che non vogliono allontanarsi dal primo posto in classifica. Per i rossoneri sarebbe l’occasione ideale per sorpassare i cugini (con 40 punti) e tornare in vetta.

Proprio del big match di domenica sera ha parlato Giuseppe Incocciati. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Maracanà, programma di TMW Radio, e ha analizzato la situazione in cui versano le due squadre: "La stanchezza dovuta ai vari incontri ravvicinati di coppe e campionato inevitabilmente porta i giocatori ad avere più infortuni. Milan e Napoli stanno accusando questo, l'Inter di meno. L'importante ora è non perdere terreno nei confronti dell'Inter, che ha una gara più semplice. Dopo sarebbe difficile recuperare. Il Napoli viene da due ko di fila e non può permettersi altri passi falsi. Il Milan invece non può affidarsi poi solo a Ibrahimovic, ma deve trovare altri elementi a cui affidarsi nei momenti difficili".

Conclude affermando: "Credo che a prescindere dagli infortuni, è vero che i numeri parlano. Ibrahimovic è l'unico che compare in classifica cannonieri. In una squadra come il Milan, che vuole rimanere lì in alto, serve continuità nella fase realizzativa. Oggi nel Milan non c'è molto in questo senso".