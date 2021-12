Milan, Di Marzio: “I rossoneri devono prendere un attaccante forte”

Ai microfoni di "TMW Radio", Gianni Di Marzio ha parlato della grande sfida tra Milan e Napoli e del mercato di gennaio dei rossoneri.

Redazione Il Milanista

Momento decisivo della stagione del Milan. I rossoneri, domenica sera alle 20:45, ospiteranno a San Siro il Napoli di Luciano Spalletti, che tornerà a sedere in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Per il Diavolo c'è l'occasione di mettere sei punti di distanza con una diretta concorrente per lo scudetto. Durante "Maracanà" a "TMW Radio", Gianni DiMarzio, tra le altre cose, ha parlato del big match e del mercato del Milan.

Sullo Scudetto: "Se il Milan vuole contrastare l'Inter e l'Atalanta, deve fare un grosso sacrificio. E deve prendere un attaccante forte".

Su Julian Alvarez: "Non è una prima punta ma un numero 10. Non credo sia la tipologia che serve a Milan e Juventus".

Sulla Juventus: "Hanno comprato giocatori con le figurine Panini. La Juve deve stare attenta, deve aggiungere giocatori validi. Vlahovic è da Juve, da Milan, da società importante. E certe società sul mercato non possono sbagliare. Scamacca? Deve ancora dimostrare, ha fatto solo qualche gol. Quel carattere da Juve, battagliero, non lo vedo per il momento".

Su Milan-Napoli: "Il Napoli si deve guardare dietro, se non vince a Milano. Al Napoli mancano i migliori titolari. Anguissa rientra ma non sarà al meglio, mancherà Osimhen, oltre a Koulibaly. Le seconde linee non sono la stessa cosa".

Su Lorenzo Lucca: "Forse è stato troppo osannato. Ha fatto appena sei gol, di cui uno su rigore. E' un tipo alla Toni. Ho preso delle informazioni, ha il fisico per andare in Inghilterra ma mi dicono che sia un tipo sicuro nei propri mezzi. E' un buon giocatore e spero possa migliorare ancora, perché di prime punte in Italia non ce ne sono".