Milan, Donadoni: “Le assenze importanti pesano molto”

Alla viglia dell'ultima giornata del girone di andata del Milan, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha parlato del Diavolo.

Stasera alle 20:45 il Milan scenderà in campo al Castellani contro l'Empoli di Andreazzoli, nell'ultima giornata del girone di andata. Una sfida complicata per i rossoneri, vista l'ottima prima parte di campionato dei toscani. Pioli dovrà anche fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro, e punterà su Olivier Giroud. I rossoneri devono dimenticare quanto successo domenica sera con il Napoli e ritrovare i tre punti. Intervenuto ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha parlato del momento in casa Milan.