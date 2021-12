Milan, Orlando: “Il Diavolo se la giocherà fino alla fine”

Con Milan-Liverpool alle porte, Massimo Orlando, ex giocatore dei rossoneri, ha parlato della partita. Ecco le sue parole.

E' il giorno di Milan contro Liverpool. Dopo 7 anni, il Diavolo ha di nuovo la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League . Stasera alle 21 a San Siro , i rossoneri dovranno vincere e sperare in un pareggio nell'altra gara del girone, quella tra Porto e Atletico Madrid. In caso di vittoria degli spagnoli, bisognerà mantenere una migliore differenza reti. Una vittoria dei portoghesi, invece, condannerebbe il Milan all'eliminazione, indipendentemente dal risultato con i 'Reds'. Ha parlato di questa sfida Massimo Orlando , ex calciatore del Diavolo con il quale ha vinto una Supercoppa UEFA e una Supercoppa italiana nel 1994 , a "TMW RADIO" durante "Maracanà".

Su Milan-Liverpool : "Il Milan in Champions è a casa sua. Se la giocherà fino alla fine, ma il problema è che le riserve del Liverpool sono più forti del Milan titolare. Hanno due squadre praticamente, quindi sarà molto complicata. Se il Milan riesce a fare risultato, il rischio è anche quello di andare in EL e credo che sia la società che Pioli vogliano evitare".

Sullo avversarie del Milan per lo scudetto: "Il Napoli ha giocato una grande partita, sostituendo dei giocatori difficili da rimpiazzare. L'Atalanta è quella che sta meglio di tutti, ha passato il periodo più difficile e ha ritrovato i titolari. L'Inter per ora è fortunata, ma capiterà il momento difficile. Per me l'Atalanta è la favorita".