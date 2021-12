Zaccardo: “Il Milan è sulla strada giusta per tornare competitivo in Europa”

E' tornato a parlare dell'esperienza in Champions League del Milan l'ex difensore rossonero Cristian Zaccardo. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Dopo l'eliminazione in Champions League, il Milan torna in campo in campionato. Stasera alle 20:45 affronterà alla Dacia Arena l'Udinese del neo allenatore Cioffi. La capolista vuole conquistare i tre punti per mantenere il primato in classifica, e per farlo si affiderà nuovamente a Zlatan Ibrahimovic. L'ex difensore rossonero Cristian Zaccardo, oggi procuratore, ha parlato dei rossoneri in diretta a "Stadio Aperto", trasmissione di "TMW Radio".

Sull'avventura del Milan in ChampionsLeague: "Purtroppo i rossoneri hanno pescato il girone più difficile della Champions e nelle prime partite hanno raccolto poco rispetto a come hanno giocato. Dopo Madrid è tornata la speranza ma col Liverpool non sono riusciti a vincere. Quando perdi così tante partite, però, giusto non passare. Se la sono giocata alla pari ma il calcio è fatto di episodi. La squadra è giovane e sicuramente maturerà, il Milan è sulla strada giusta per tornare competitivo anche in Europa".

Giusto ripartire da Ibrahimovic? "Sicuramente ha dato tanto per far tornare importante il Milan, gli do meriti anche per la mentalità che ha portato. Non so come stia, alla sua età: qualche ragionamento dovrà essere fatto, presto dovranno investire su qualcuno di livello che possa essere il nuovo Ibrahimovic".

Su Caldara al posto di Kjaer: "Di certo conosce l'ambiente, ora però dovranno fare delle valutazioni, se investire soldi o meno per portare qualcuno di importante. Un difensore dovranno prenderlo, qualcuno c'è: lo svizzero Omeragic per me è da seguire".