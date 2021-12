Milan, Serena: “Ibra ha sempre fatto la differenza e può essere ancora decisivo”

Aldo Serena, ex giocatore rossonero, ha parlato in un'intervista della situazione in casa Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Ritorno amaro, dopo 7 anni di assenza, per il Milan in Champions League. I rossoneri arrivano ultimi nel girone e vengono eliminati da qualsiasi coppa europea. Il gol decisivo di Junior Messias a Madrid aveva regalato una speranza, ma nell'ultima giornata il Diavolo non è riuscito nell'impresa contro il Liverpool. Il Milan ora deve ritrovare le forze e concentrarle tutte in campionato, dove l'obiettivo non può non essere lo scudetto. Per competere fino in fondo, è necessario per Maldini trovare qualche rinforzo a gennaio. Aldo Serena, ex calciatore del Milan con cui ha vinto due Scudetti e una Supercoppa italiana, ha parlato del momento rossonero in un'intervista per "La Gazzetta dello Sport".

Sul reparto offensivo: "Il gruppo di attaccanti secondo me può essere all’altezza, soprattutto ora che il Milan è uscito dalle coppe europee. Potendo immaginare una soluzione ideale, però, io agli attaccanti attuali aggiungerei una punta veloce, con buona tecnica, diverso da Ibrahimovic e Giroud. Il mio reparto ideale resta comunque quello con Ibra al centro".

Su Ibrahimovic: "Ho letto qualche critica per la sua partita contro il Liverpool di martedì e sinceramente la trovo ingenerosa. Zlatan ha sempre fatto la differenza e può essere ancora decisivo. Non si muove più come una volta, è normale, ma restano la grande fisicità e i suoi colpi. Alle sue spalle, per me Leao è un titolare assoluto: se sta bene, è un ottimo giocatore".

Sul futuro: "Credo che per il Milan sia necessario aspettare la crescita di Brahim Diaz e recuperare Rebic: le frecce all’arco non mancano. Pioli ha avuto tante indisponibilità ma, al netto degli infortuni, per me c’è la possibilità che il Milan imiti l’Inter dello scorso anno, rilanciandosi proprio dopo l’uscita dalle coppe".