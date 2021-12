Milan, Galliani: “Non sarà facile fare a meno di Kessiè e Bennacer”

L'ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani ha rilasciato un'intervista per "La Gazzetta dello Sport". Le sue parole.

Redazione Il Milanista

Icona storica dei rossoneri, Adriano Galliani resterà per sempre un grande tifoso del Milan. L'ex amministratore delegato del Diavolo oggi lavora nel Monza, società del presidente Berlusconi militante nella serie cadetta. Il duo sta cercando di portare la squadra in Serie A da ormai due stagioni. Galliani ha parlato in una intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport". Non ha parlato del Milan ed in particolare del mese di gennaio, importante sia per il mercato sia per il campionato.

Sugli eventuali acquisti: "Non dico mai cosa penso del mercato di una squadra in cui ho lavorato e che adesso ho lasciato. Io adesso mi occupo del Monza e non degli affari di altri club. So soltanto che il Milan ha dei bravi dirigenti e sanno cosa fare, ma da tifoso posso tranquillamente ammettere che i rossoneri possono giocarsela alla pari con l’Inter".

Sulle assenze di Kessiè e Bennacer: "Ho timore che la squadra possa risentire della perdita per un mese di due giocatori importanti come Bennacer e Kessie che non saranno a disposizione per la Coppa d’Africa. Pioli è stato già sfortunato con i tanti guai fisici, adesso la Coppa d’Africa diventa un altro problema. Quei due centrocampisti sono entrati ormai nei meccanismi di gioco della squadra e ora non sarà facile sostituirli. La coppa d’Africa sarà un problema per molti, lo dico da amministratore delegato di un club che perderà l’unico giocatore di Serie B convocato per il torneo: Machin. Sappiamo tutti che rientrare dalla coppa d’Africa ed essere subito al top non è semplice, ma sono i prezzi da pagare, soprattutto per quello che riguarda i grandi club. Fare a meno di Kessie e Bennacer per oltre un mese non sarà semplice, ma resto convinto da tifoso che il Milan possa mantenersi competitivo e restare nelle zone alte della classifica".