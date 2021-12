Milan, Di Marzio: “I rossoneri prenderanno un difensore pronto”

Gianluca Di Marzio, intervenuto a "Radio Rossonera", ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del mercato di gennaio del Milan.

Di recente è andata in scena la serata per la presentazione del nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic, intitolato "Adrenalina". Il bomber del Milan ha così raccontato, in un libro autobiografico, i suoi primi 40 anni vita. Gianluca Di Marzio ha rappresentato una delle presenze celebri all’interno della presentazione di "Adrenalina". Il noto giornalista ha avuto modo di conoscere meglio Ibra e di apprezzare lati sconosciuti del suo carattere. Intervistato a "Radio Rossonera", Di Marzio ha raccontato le sue impressioni dopo aver incontrato da vicino l'attaccante svedese.