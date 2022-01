Crudeli: “Icardi al Milan? Impossibile. Arriverà Belotti”

Tiziano Crudeli ha parlato del mercato del Milan e delle voci sull’arrivo di Icardi. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Grande ritorno in campo del Milan, che ha battuto il Venezia per 3-0. Il successo dei rossoneri è giunto grazie alla rete di Ibrahimovic dopo 2’ di gioco e alla doppietta personale di Theo Hernandez. I diavoli rafforzano così il secondo posto in classifica e si portano a -1 dai nerazzurri (con una partita ancora da disputare). Ora è tempo di calciomercato. Anche il club meneghino deve pensare ai rinforzi, per migliorare la rosa già molto competitiva. La dirigenza sta cercando un difensore, che possa sostituire l’infortunato Kjaer, e un attaccante.

Proprio del mercato dei rossoneri ha parlato Tiziano Crudeli. Il giornalista di fede milanista ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Il Processo, programma in onda su 7 Gold. Ecco le sue parole: "Mauro Icardi al Milan? No, è un affare impossibile a causa delle esose richieste del Psg. Il calciatore piace alla dirigenza dei rossoneri, ma è irraggiungibile. Verrà invece Andrea Belotti, questa è la mia sensazione". L’attaccante granata ha il contratto in scadenza con il Torino, ma terminerà lì la stagione. Il suo trasferimento avverrà solo in estate, magari alla corte del Diavolo.

Alle affermazioni di Tiziano Crudeli ha ribadito Fabio Santini. Ecco la sua risposta: "Su Mauro Icardi ti posso dire che solo una squadra italiana potrebbe acquistarlo: mi riferisco alla Juventus, non al Milan. Ma attualmente la dirigenza dei transalpini valuta il suo calciatore circa trenta milioni di euro, una cifra molto elevata per tutti. Vedremo se ci saranno le condizioni per arrivare a un accordo. Su Belotti invece so che interessa da tempo anche al Milan. Vedremo se tale affare si concretizzerà in estate".