Milan, Cosmi: “Il miglior Caldara è sicuramente da Milan”

Il Milan è alla ricerca di un sostituto di Kjaer. Serse Cosmi ha parlato di Mattia Caldara, che ha allenato ai tempi del Trapani.

Continua la ricerca in casa Milan del sostituto di Simon Kjaer, che ha terminato la sua stagione in anticipo a causa della rottura dei legamenti del ginocchio. Maldini e Massara stanno valutando diversi profili. Un nome in cima alla lista è quello di Mattia Caldara, di proprietà del Milan e in prestito al Venezia. La soluzione potrebbe essere quella di richiamare dal prestito il classe 1994 a gennaio. Oggi la "Gazzetta dello Sport" ha interpellato un tecnico che conosce molto bene Caldara. Si tratta di Serse Cosmi, allenatore che lavorò con l’allora giovanissimo difensore centrale ai tempi del Trapani.