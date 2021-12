Milan, Cosmi: “E’ stata una fortuna allenare Junior Messias”

Durante la trasmissione "Stadio Aperto", è intervenuto Serse Cosmi il quale ha voluto parlare di Junior Messias e Mattia Caldara.

Sul gol decisivo di Messias a Madrid: "Una grande felicità per lui, più che per me. Io l'ho potuto allenare a Crotone ed è stata una fortuna: credo di aver visto palesemente le sue potenzialità da giocatore di assoluto livello, non solo buono. Poi è nata tutta la favola dell'amatore ma io sono abituato a guardare in campo, negli allenamenti, in faccia e mi sono permesso di dire che poteva giocare tranquillamente in una delle otto big del campionato. Ci ho azzeccato. Il suo problema è stato un lungo infortunio".