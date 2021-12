Di Gennaro: “Il Milan con un buon mercato può continuare a sperare”

Di Gennaro è intervenuto a Maracanà per parlare del mondo rossonero a 360 gradi. Un occhio va anche al mercato di gennaio

L'ex calciatore e commentatore Antonio di Gennaro è intervenuto a Maracanà su TMW Radio, dove ha parlato della sconfitta dei rossoneri. "Sull'episodio posso dire che c'è fallo di Giroud, perchè altrimenti il fuorigioco non c'è e il protocollo va rivisto. Il Milan è un mese che non gioca più come prima per noti problemi di formazione. Mancano sulla sinistra chi può saltare l'uomo. Kjaer è quello che ti mette a posto la difesa, poi manca la capacità di recupero della palla sulla trequarti. Ci sono giocatori che non hanno sostituti. Anche il Napoli ha giocatori fuori importanti, ma è stato fondamentale ritrovare Anguissa".Su Calhanoglu :" Il Milan gli aveva fatto la sua offerta. Dopo il lockdown migliorò, ma poi ha fatto la sua scelta e anche il Milan, che pensato di di puntare su Brahim Diaz. Ora il turco sta facendo molto bene all'Inter. I rossoneri per me faranno un buon mercato e recuperando alcuni elementi deve guardare quelli davanti e non quelli dietro".

Il Ds Massara e Maldini stanno monitorando diversi giocatori da molto tempo, con lo scopo di apportarli alla squadra di Stefano Pioli. I dirigenti rossoneri infatti, sono sulle tracce di un centrocampista che possa non far rimpiangere l'ormai quasi certa partenza di Franck Kessie e che sia in grado di apportare qualità in mezzo al campo. Un' altro colpo potrebbe arrivare anche in fase difensiva. Dopo l'infortunio di Simon Kjaer, il Milan si è dovuto arrangiare in difesa schierando titolare il capitano Alessio Romagnoli, (non sempre in ottima forma). Nella sessione invernale potrebbero salutarci diversi giocatori, fra cui anche Samu Castillejo che al giorno d'oggi è ai margini del progetto di Pioli.

Il nome più caldo per il centrocampo è sempre quello di Renato Sanches del Lille. Il portoghese è reduce da un'ottima stagione con i francesi e finora sta continuando a mostrare ottime cose nelle sue apparizioni in Ligue 1. Sul calciatore vi è una folta concorrenza da parte di moltissime società europee. La valutazione del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro, cifra elevata ma non proibitiva per il Milan.