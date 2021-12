Milan, Ferrara: “Il mercato di gennaio è importante, ma…”

Dopo l'eliminazione del Milan dalla Champions League, Ciro Ferrara ha rilasciato un'intervista sul mercato di gennaio dei rossoneri.

Il Milan non riesce a raggiungere gli ottavi di finale e viene eliminato dalla Champions League. Decisiva l'ultima giornata, che ha visto i rossoneri perdere in casa contro il Liverpool e l'Atletico Madrid conquistare un posto agli ottavi, grazie alla vittoria in Portogallo. I rossoneri non avevano sbagliato l'approccio alla gara, ma nel momento in cui bisognava recuperare è mancata la fiducia. Senza dimenticare le poche soluzioni che Pioli aveva in panchina. Nell'ultimo mese si sono infortunati molti giocatori ed è inevitabile un'intervento sul mercato a gennaio di Maldini. Ne ha parlato in un'intervista a "La Gazzetta dello Sport" Ciro Ferrara. Ecco le sue parole.