Milan parla sempre più francese: si punta Muani del Nantes

In attesa di capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sta valutando l'ingaggio del francese classe '98 Kolo Muani

Il duo mercato alla fine ha deciso prendere in Pietro Pellegri dal Monaco, ma prima di chiudere per il classe 2001 avevano valutato l'arrivo del classe '98 Kolo Muani del Nantes. Si tratta di un prospetto molto abile nel dribbling al quale unisce anche un'ottima velocità. Senza dimenticare la sua duttilità che gli permette di essere schierato sia da prima punta che da esterno. Maldini e Massara lo avevano cercato in estate, ma hanno preferito poi virare su Pellegri. Il motivo? Le basse probabilità del francese di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022, con il Nantes. Il ragazzo chiede per rinnovare il suo accordo con i transalpini 1,3 milioni di euro a stagione e 1 milione di euro di bonus alla firma. Cifre che i Canarini non vogliono spendere