Milan-Inter, le ulrime: sì Krunic e Ballo-Toure, rientrano in due all’ultimo!

Le ultimissime novità in vista del derby di questa sera fra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi.

Milan e Inter si sfidano nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A in un derby della Madonnina che, come lo scorso anno, non ha bisogno di troppe presentazioni. I rossoneri guidano la classifica a quota 31 punti conquistati sui 33 disponibili, appaiati con il Napoli di Luciano Spalletti. Ma l'Inter è lì, a 24, che insegue decisa a difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno. Sono 174 iprecedenti in Serie A tra Milan e Inter: il bilancio favorevole ai nerazzurri, con 67 vittorie contro le 52 dei rossoneri e 55 pareggi.