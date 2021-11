Milan – Inter, quante emozioni alla Scala del calcio!

Il commento al derby della Madonnina, già decisivo in ottica scudetto

Al 24esimo però, nuovo colpo di scena. Errore di posizionamento gravissimo di Ballo Toure che si lascia sfuggire l’uomo alle sue spalle. Il senegalese prova ad intervenire in extremis in scivolata, ma commette fallo. Per Doveri è ancora calcio di rigore. Questa volta però Tatarusanu interviene alla sua destra e para! Il risultato resta dunque sull’1-1. Squadre allungatissime con ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra. Il Milan in particolare appare pericoloso ogni volta che attacca, ma soffre moltissimo i contropiedi dell’Inter. Milan più pericoloso dell’Inter nella seconda parte del primo tempo. Tonali appare in grande giornata, come Brahim Diaz. Rossoneri vicini al vantaggio al 36esimo con una conclusione forte, ma centrale, di Leao.