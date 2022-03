Stasera il derby della madonnina di Coppa Italia: il match preview

Andiamo a vedere il match preview della partita di stasera tra Milan e Inter di Coppa Italia Frecciarossa

“Dove eravamo rimasti? Si riaccendono i riflettori su Milano, ritorna il Derby. A San Siro, stavolta, va in scena la Semifinale di Coppa Italia. L'andata è in casa rossonera e in campo stasera alle 21.00: avviciniamoci, analizzando nel dettaglio ogni aspetto di questo grande appuntamento”.

Qui Milanello

“Come nell'impegno di campionato con l'Udinese, il Milan avrà ancora un'assenza importante in mediana: Tonali, squalificato. Al tempo stesso tornerà disponibile un Bennacer riposato e pronto all'uso. Niente da fare per Ibrahimović, per il resto la squadra dovrebbe essere al completo e senza massicce ipotesi di rotazione nella formazione iniziale. I rossoneri hanno bisogno di un esame così provante e affascinante per cercare di riprendere il miglior cammino dopo un doppio pareggio pieno di rammarico in Serie A. Non essendo gara secca, il fattore casa e di conseguenza il gol in trasferta avranno un peso specifico. "Siamo in un momento decisivo della stagione - le parole di Mister Pioli nella conferenza stampa della vigilia -, da qui alla fine capiremo quali sono le nostre sorti. Ci serve un atteggiamento mentale più aggressivo e continuo per vincere la partita, ho fiducia nei miei giocatori. Non ci sono pronostici perché è un Derby e, come sempre, credo che le possibilità di vittoria passino dal successo nei duelli individuali"”.

Qui Inter

“Anche l'Inter vive un periodo di appannamento in Serie A. Dopo il Derby perso, in campionato non è più arrivato un successo: prima il pareggio di Napoli, poi il passo falso interno col Sassuolo e infine il pari a reti bianche a domicilio del Genoa; in mezzo anche il ko contro il Liverpool in Champions League e la qualificazione proprio in Coppa Italia eliminando la Roma a San Siro. Nessuno squalificato per Inzaghi, il quale schiererà il solito 3-5-2: probabile il ritorno di L. Martínez al fianco di Džeko, possibile un ballottaggio Darmian-Dumfries per il posto di esterno destro. Buone notizie per Correa e il nuovo acquisto Gosens, entrambi convocati. "Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull'altro e allo stesso tempo una partita in cui gli aspetti mentale e motivazionale faranno la differenza. Per la città di Milano sarà una bellissima vetrina - così Mister Inzaghi -, questo deve far aumentare il senso di responsabilità nel preparare la sfida nel migliore dei modi. È normale che fare gol in trasferta per noi sarebbe molto importante"”. Questo il comunicato del Milan.