Milan-Inter, Maldini: “È un derby da grandi emozioni”

MILANO – Va in scena alle 15 a San Siro il terzo derby stagionale. Ma questo non sarà un derby come gli altri. In campo infatti non si va solo per il primato della città, ma per la prima posizione in classifica. Appena un punto separa la squadra di Antonio Conte da quella di Stefano Pioli, reduce proprio dal sorpasso subito all’ultima giornata. I rossoneri hanno dunque l’occasione di riprendersi subito la vetta.

Queste, nel pre partita sono state le parole del dirigente rossonero, Paolo Maldini: “Ho grandi ricordi. Vedendo la classifica questa sfida di vertice è un’emozione grande. Anche l’apporto dei tifosi prima dell’arrivo è stato bellissimo. Ibra-Lukaku? Chiedermi se Ibra sia pronto è una provocazione, spero si chiuda tutto con una stratta di mano ed un abbraccio. Secondo me fra loro la questione è già chiusa”.