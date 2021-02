Milan-Inter, la moviola del derby della Madonnina

MILANO – Di seguito la moviola del match di San Siro fra Inter e Milan. Le squadre di Stefano Pioli e di Antonio Conte si affrontano per la terza volta in questa stagione. Questi gli episodi più controversi di un derby storico e da vetta della classifica dopo ormai un decennio.

PRIMO TEMPO – Al 22esimo minuto duro intervento di Hakimi su Theo Hernandez: ammonito giustamente l’esterno dell’Inter che, diffidato, salterà il prossimo match di Serie A. Al 26esimo timide proteste rossonere di Ibrahimovic che, timidamente, chiede un rigore per una trattenuta di Skriniar, Doveri non concede e il VAR non interviene.

SECONDO TEMPO – Al 55esimo severo il direttore di gara che ammonisce Saelemaekers per proteste.