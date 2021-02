Milan-Inter, Kjaer: “Stiamo bene, ci sono tante cose in ballo”

MILANO – Va in scena alle 15 a San Siro il terzo derby stagionale. Ma questo non sarà un derby come gli altri. In campo infatti non si va solo per il primato della città, ma per la prima posizione in classifica. Appena un punto separa la squadra di Antonio Conte da quella di Stefano Pioli, reduce proprio dal sorpasso subito all’ultima giornata. I rossoneri hanno dunque l’occasione di riprendersi subito la vetta. Queste, nel post-partita sono state le parole del calciatore rossonero, Simon Kjaer. “Arriviamo bene al derby. Stiamo bene e abbiamo grande voglia di fare bene”.

E sui tifosi: “Abbiamo parlato un po’ con loro ieri a Milanello. E’ una gara molto importante. Li abbiamo fuori dallo stadio anche oggi, è stata una bella immagine”.

Sulla partita: “I derby sono sempre partite diverse, ci sono tante cose in ballo. Sappiamo quello che dobbiamo fare in campo. Servirà grande concentrazione”.