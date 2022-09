Milan-Inter, le formazioni ufficiali del derby: la scelta su De Ketelaere

Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio del derby di Milano! Scopriamo insieme le formazioni ufficiali

Redazione Il Milanista

Ci siamo, finalmente è giunta l'ora di una delle partite più attese di tutta la stagione: lo storico derby di Milano. In campo, dunque, Milan e Inter. Prosegue così la quinta giornata di campionato di Serie A, con in programma questa super sfida. Dopo il pareggio botta e risposta fra la Viola e la Vecchia Signora, ora spazio alle due milanesi ad incantare il Giuseppe Meazza. In classifica, i nerazzurri sono davanti al Diavolo per appena un punto - 9 punti contro gli 8 conquistati dagli uomini di Pioli. Il Milan cerca un risultato convincente, dopo la pessima prestazione offerta contro il Sassuolo pochi giorni fa. Dall'altra parte, gli avversari puntano alla seconda vittoria consecutiva dopo lo show offerto contro la Cremonese.

Insomma punti preziosi in ballo che potrebbero essere decisivi e fondamentali nel corso della stagione. Il pallone scotta come non mai. La partita sarà visibile sui canali di DAZN. Ma andiamo a scoprire le scelte da parte dei due tecnici. Stefano Pioli decide di confermare in blocco la sua difesa in gran spolvero. Titolari capitan Calabria, Kalulu, Tomori e l'immancabile Theo Hernandez. In porta, manco a dirlo, c'è sempre lui, Magic Mike. La cerniera di centrocampo vede dal primo minuto i due titolarissimi Tonali e Bennacer. Sulla linea della trequarti, confermatissimo Leao, chance per De Ketelaere, pronto a sfoggiare tutto il suo meraviglioso talento insieme con Messias, ancora titolare. Il centravanti di giornata è Olivier Giroud.

Inzaghi decide di schierare anche lui i titolarissimi. In porta c'è Handanovic, i tre centrali sono loro: Skriniar, De Vrij ed il recuperato Bastoni. Sugli esterni non manca Dumfries per la fascia destra, nell'altra corsia non ci sono né Gosens e Dimarco, gioca Darmian. In mediana spazio al trio Barella, Brozovic, Calhanoglu. Insieme con Lautaro intoccabile spazio - a sorpresa - al Tucu Correa e non al navigato Dzeko, che quindi partirà dalla panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL DERBY MILAN-INTER H. 18:00:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Correa. All. Simone Inzaghi