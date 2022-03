Milan-Inter, il commento: Pioli e Inzaghi non si fanno male: è 0-0 a San Siro

Finisce 0-0 la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Si deciderà tutto al ritorno con i rossoneri che avranno un piccolo vantaggio

Primo colpo di scena intorno al 2oesimo minuto. Romagnoli prima compie un grande intervento salva-risultato e poi è costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare. Prima della fine del primo tempo è ancora il Milan a farsi vedere in avanti con Krunic che in area di rigore nerazzurra tira a botta sicura. Il suo tiro viene però deviato in corner.

La partita scorre via liscia senza troppi intoppi. Sul finire di gara è il Milan a farsi vedere con più ricorrenza in avanti senza mai trovare il gol del vantaggio. Finisce dunque zero a zero il primo round tra le due squadre. L'appuntamento è ora per la semifinale di ritorno. Sempre a San Siro. Sempre tra Inter e Milan. Sempre alle ore 21 del 21 aprile prossimo. Non si sono fatte male le due milanesi che si giocheranno tutto al ritorno. Il Milan conta di ritrovare Zlatan Ibrahimovic, mentre l'Inter conta di avere un Lautaro Martinez più pimpante rispetto a stasera e alle ultime uscite. E' tutto da San Siro. Buona serata milanisti.