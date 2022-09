Milan-Inter, decide Leao con un capolavoro: Milano si tinge di rossonero!

Il Milan parte sfruttando tanto la corsia mancina di Rafael Leao. In vantaggio, però, vanno i nerazzurri con Marcelo Brozovic. Il croato al 21' trova un varco nella difesa rossonera e si inserisce punendo Maignan per l'1-0 in favore della squadra di Inzaghi. Troppo lo spazio concesso dal duo difensivo rossonero, con Brozovic che può piazzare di piatto a tu per tu col portiere francese. Il Milan risponde bene con un paio d'occasioni con Giroud e Calabria. Ma a mettere la firma per l'1-1 è sempre lui: Rafael Leao. Al 28' Tonali recupera alto il pallone e serve Leao che arma il mancino ed incrocia sul palo lontano. Handanovic battuto e gara nuovamente in equilibrio, con il portoghese che segna il suo primo gol in un derby. Un Milan che dopo il gol del pareggio schiaccia i rivali. Tante le occasioni propiziate dal recupero palla alto dei ragazzi di Pioli che non riescono a replicare nel primo tempo.