Verso Milan-Inter: ecco alcune curiosità sul Derby di Milano!

È arrivato il giorno dell’attesissimo derby di Milano. Alle 18 sul campo di San Siro le due milanesi si affronteranno per il big match.

Redazione Il Milanista

Oggi pomeriggio alle 18 andrà in scena a San Siro l’attesissimo Derby di Milano. In attesa del big match, ecco alcune curiosità pubblicate dalla società rossonera sul sito acmilan.com proprio sulla stracittadina:

TRA IBRA E SHEVA

Il miglior marcatore ancora in attività nei Derby di Milano è Zlatan Ibrahimović (10 gol, di cui otto con la maglia rossonera), mentre i migliori attualmente sull'altra sponda di Milano sono Romelu Lukaku e Lautaro Martínez (entrambi a quota cinque) - il primo in assoluto è Andriy Shevchenko, autore di 14 reti nelle sfide tra queste due formazioni.

IL DERBY SPONDA ROSSONERA

L'ultima vittoria del Milan, da squadra ospitante, contro l'Inter in Serie A, risale al 31 gennaio 2016, con Siniša Mihajlović come allenatore (3-0, con reti di Alex, Bacca e Niang); da allora, tre pareggi e tre successi dei nerazzurri, che nel periodo sono rimasti imbattuti contro quattro differenti tecnici rossoneri (Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli). Dopo il successo per 2-1 del 5 febbraio scorso, deciso in rimonta da una doppietta di Olivier Giroud, il Milan potrebbe vincere due sfide consecutive contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2011 (i primi due Derby con Massimiliano Allegri in panchina).

AVVIO RAPIDO E MARCATURE

Nessuna squadra ha segnato più gol di Milan e Inter nei primi 15 minuti di gioco nella Serie A in corso (due a testa, al pari della Juventus). Sia Milan che Inter hanno mandato in gol sei giocatori differenti nelle prime quattro giornate di questa Serie A - solamente il Napoli (sette) conta più marcatori diversi finora nella competizione.

POSSIBILI PROTAGONISTI

Olivier Giroud ha segnato una doppietta nell'unico Derby di Milano disputato in Serie A, grazie ai suoi unici due tiri effettuati in quel match del 5 febbraio 2022. Theo Hernández (84) e Ismaël Bennacer (74) sono due dei primi quattro giocatori di questa Serie A per numero di movimenti palla al piede effettuati, mentre Rafael Leão è il giocatore che ne conta di più conclusi con un tiro (10). La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A per Rafael Leão: tra i giocatori nati dal 1999, l'attaccante del Milan è quello che ha servito più assist (16) nel massimo campionato italiano e terzo per numero di gol (24).

SOLIDITÀ E CONTINUITÀ

I rossoneri hanno chiuso le ultime due gare senza subire reti, anche grazie al rigore sventato da Mike Maignan a Berardi nell'ultima sfida. Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime due gare e potrebbe registrare tre o più clean sheet nelle prime cinque partite di una stagione di Serie A per tre partecipazioni consecutive per la terza volta nella sua storia, dopo il 1952/53 – 1954/55 e il 1978/79 e il 1981/82. Il Milan è la squadra che nel 2022 ha tenuto più volte la porta inviolata nei maggiori cinque campionati europei: 14 clean sheet per i rossoneri nel periodo, il doppio di quelli registrati dall'Inter. Il Milan è reduce da cinque successi interni consecutivi in Serie A e non infila sei vittorie consecutive in casa, nella competizione, dall'agosto 2014, a cavallo tra le gestioni di Clarence Seedorf e Filippo Inzaghi.

DA POCHI PASSI

Le conclusioni dalla distanza possono essere un fattore, specialmente in gare chiuse e contro difese schierate, non sembra essere questo il caso degli ultimi Derby. Solamente uno degli ultimi 35 gol del Milan contro l'Inter tra tutte le competizioni è arrivato da fuori area, realizzato da Suso il 15 ottobre in campionato.

I DUE TECNICI

Stefano Pioli e Simone Inzaghi si sono affrontati 11 volte da allenatori in Serie A e il bilancio è in equilibrio con quattro successi per parte e tre pareggi. Pioli potrebbe vincere due partite di fila in Serie A contro l'Inter per la prima volta nella sua carriera da allenatore: i suoi sei successi contro i nerazzurri, infatti, non sono mai arrivati in gare consecutive.