Milan, parte oggi la vendita dei biglietti per il Salisburgo

Il Milanvuole rialzare subito la testa dopo la pesante sconfitta rimediata martedì sera contro il Chelsea in Champions League. I rossoneri hanno l’opportunità di ripartire al meglio domenica sera, quando scenderanno in campo contro il Verona nel match delle 20:45. I Diavoli vogliono continuare il trend positivo di campionato e raggiungere quota tre vittorie consecutive. Queste due settimane saranno fondamentali per gli uomini di Pioli, chiamati a non prendere troppo distacco dalle prime postazioni e chiamati a superare il girone di Champions.