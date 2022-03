Milan, iniziata la vendita dei biglietti per il match contro l’Empoli

Con un comunicato sul proprio sito internet, acmilan.com, il Milan ha reso noto le modalità di acquisto dei biglietti contro l'Empoli

Dopo l'importante vittoria del Milan contro l'Empoli i rossoneri sabato sera affronterà tra le mura di casa l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. In vista del match contro i toscani il club di via Aldo Rossi ha iniziato la vendita dei tagliandi. Ecco le modalità di acquisto

Alla 29 ª giornata di Serie A, il Milan affronterà a San Siro l'Empoli in quello che sarà il confronto numero 32 tra le due squadre. I precedenti sorridono ai rossoneri che hanno collezionato 17 vittorie, contro le 4 empolesi e 10 pareggi a completare il conto. L'ultima sfida a San Siro risale alla stagione 2018/19 quando il Milan ha avuto la meglio sull'Empoli per 3-0 grazie alle reti di Piątek, Kessie e Castillejo.

Il costo dei biglietti per Milan-Empoli parte da 5€ nella fase dedicata ad abbonati e CRN e da 14€ in vendita libera. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale a partire da 5€ in settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, prezzi scontati a partire da 9€.