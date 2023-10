Milan, si ferma Sportiello: contro la Juve toccherà a Mirante

Arriva un’altra brutta notizia per il Milan. Sportiello si è fermato per un problema muscolare e non potrà giocare domenica

Mancano sempre meno giorni al ritorno in campo della Serie A. Domenica sera il Milansarà impegnato nel big match contro la Juventus, gara valida per la nona giornata di campionato. I rossoneri non potranno contare sull’aiuto di Maignan e Theo Hernandez. Il portiere è stato punito con un rosso diretto nel corso dell’ultima giornata, mentre il terzino è stato fermato in quanto diffidato.

Tegola Milan — Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan dovrà fare a meno anche di un altro giocatore per questo big match. Marco Sportiello ha accusato un problema muscolare e per tale motivo non potrà prendere il posto di Maignan tra i pali. Perciò Stefano Pioli dovrà affidarsi al terzo portiere, Antonio Mirante. Sarà lui a difendere i pali rossoneri nella supersfida contro la Vecchia Signora.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.