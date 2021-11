Il portiere rossonero Mike Maignan non vede l’ora di tornare in campo

Mike Maignan portiere rossonero, non vede l' ora di tornare in campo. Il francesino infatti è stato operato al polso lo scorso 13 ottobre.

Redazione Il Milanista

Mike Maignan non vede l'ora di poter tornare a difendere i colori rossoneri. Il calciatore vorrebbe già essere a disposizione del mister per poter apportare un contributo importante nella corsa scudetto. Il portiere non gioca una partita ufficiale dallo scorso 3 Ottobre contro l' Atalanta, poi l'infortunio al polso. L'operazione lo sta tenendo fuori dal campo per più di un mese. Il francese scalpita, e pubblica sul suo profilo social un video che raffigura un bambino che para il rigore, con sotto la sua voce che dice :" Il mio ritorno ti sorprenderà".

Dal suo arrivo in Italia, Maignan ha dimostrato ottime cose. Non è mai semplice sostituire portieri del calibro di Gigio Donnarumma, leader indiscusso della vittoria italiana agli Europei. SuperMike invece ha ripagato da subito le attese con prestazioni di alto livello, basti pensare il rigore parato in Champions League a Mohamed Salah. L'estremo difensore ha messo subito in mostra la sua reattività, riflessi e grandissima personalità nel dirigere la difesa.

Il francese è cresciuto calcisticamente nelle giovani del PSG, nel 2015 viene ceduto al Lille. Nella scorsa stagione, anche grazie alle sue parate, si è laureato campione di Francia con il Lille stesso, riuscendo a sconfiggere la potenza indiscussa dei parigini. L'obbiettivo del giocatore è di portare ad alti livelli il Milan, per provare a conquistarsi anche la titolarità in nazionale maggiore, magari già dai prossimi Mondiali. Sul calciatore moltissime persone hanno espresso la loro opinione. Primo tra tutti è stato Turci ex preparatore dei portieri rossonero, il quale ha dichiarato: "Maignan? Stava facendo veramente bene, ha dimostrato grande personalità, questa è la cosa che ha colpito. Presenza e personalità.Se c'è un portiere che ha portato punti è lui".