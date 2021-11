Infortunio Calabria: quanto potrebbe stare fuori e l’ipotesi del rientro

Davide Calabria, terzino rossonero si è infortunato con la Nazionale azzurra. Il calciatore è tornato a Milano per sottoporsi agli esami

In casa Milan si ferma Davide Calabria. Il terzino ha rimediato uno stiramento muscolare con la nazionale azzurra. Il calciatore è rientrato immediatamente a casa dopo l'infortunio per confrontarsi con dei specialisti. Il problema potrebbe costare al calciatore un mese di stop, ma ancora non è stato pienamente accertato. Secondo Tuttosport, sul terzino non ci sono stati verdetti ufficiali. La durata del rientro da un'infortunio come lo stiramento dipende dalla sua entità. Normalmente il recupero dovrebbe essere di circa tre settimane, ovvero sarà indisponibile per 6 gare. Mentre se l' entità dell' infortunio dovesse essere più serio, potremmo rivederlo in campo direttamente nell' anno nuovo. La dirigenza ed il tecnico Stefano Pioli, faranno di tutto per riaverlo in campo nel big match contro il Napoli. Partita fondamentale, ma non decisiva per la lotta scudetto.