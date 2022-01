Milan- Infortunio Ballo-Tourè, problema all’inguine per il senegalese

Arrivano ancora brutte notizie a Milanello, Ballo-Tourè terzino rossonero si sarebbe infortunato con il Senegal durante la Coppa d'Africa.

Momento da dimenticare per il difensore rossonero Ballo-Tourè. Dopo la positività al Covid-19, il ragazzo aveva trovato meno spazio nel suo Senegal. Fino alla partita di ieri, quando è subentrato nel finale ma è stato costretto ad uscire anzitempo per un guaio fisico. Il Senegal porta a casa i tre punti grazie alla reti di Manè e Diang, approdando ai quarti di finale di Coppa d'Africa, ma probabilmente senza il difensore dei diavoli. Il Ct Cissè lo ha mandato in campo al minuto 82' per aiutare la squadra in fase difensiva, ma il calciatore si è dovuto arrende ai minuti di recupero ed è uscito per un infortunio muscolare. Molto probabilmente si tratta di un problema all'inguine che sicuramente gli farà concludere il torneo.