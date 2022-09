Si ferma anche Maignan: la sua gara contro l’Austria dura solo un tempo

Didier Dechamps, allenatore dei transalpini, è stato costretto a sostituire Maignan dopo 45' nella sfida tra Francia-Austria: le condizioni

Redazione Il Milanista

Non sono giorni fortunati per il Milan di Pioli e la sosta per le Nazionali ha portato solo brutte notizie al tecnico rossonero. Prima l'infortunio di Theo Hernandez, costretto a lasciare il ritiro e già sicuro di saltare le gare contro Empoli e Chelsea. Poi le dichiarazioni di Roberto Mancini che confermano il ritorno anticipato da Coverciano di Sandro Tonali. Ora alla lunga lista di indisponibili si aggiunge anche Mike Maignan.

La partita del portiere francese in Nations League tra Francia-Austria dura appena un tempo di gioco. Didier Dechamps, allenatore della selezione transalpina, è stato costretto a sostituirlo con Areola dopo l'intervallo nella sfida contro gli austriaci, vinta per 2-0 dai transalpini con le reti di Mbappé e del rossonero Giroud. Il portiere del Milan ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio. Ora Pioli attende preoccupato di conoscere le condizioni del suo portiere titolare, in un momento davvero poco fortunato per i rossoneri.

Rebic, Origi e Calabria restano da valutare per la gara contro l'Empoli (1° ottobre) al rientro dalla sosta. Theo Hernandez salterà l'impegno contro i toscani, con il Chelsea (5° ottobre) ed è in dubbio anche per il match contro i bianconeri di Allegri (8° ottobre). Tonali, di ritorno dal ritiro con gli azzurri si sottoporrà a degli esami strumentali, così come Maignan. Pessime notizie per Pioli e per il Milan: la lista degli infortunati si allunga in modo preoccupante.