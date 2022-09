Milan: via vai dall’ infermeria, ora potrebbe tornare a disposizione il belga

Finalmente buone notizie dall' infermeria del Milan. Divock Origi potrebbe tornare al più presto tra i propri compagni

Il Milan finora non è riuscito ad impiegare Divock Origi come avrebbe voluto a causa dei tanti problemi fisici del giocatore. Il centravanti rossonero ha saltato già diverse partite: contro Sassuolo, Sampdoria e Napoli per un’infiammazione a un tendine che porta a sovraccarichi muscolare

L’attaccante belga ha accusato questo tipo di infortunio già nel finale della sua esperienza al Liverpool. Nonostante lo staff rossonero abbia fatto tutto il necessario per aiutarlo nel pieno recupero, il problema si è ripresentato. Il giocatore è anche volato in Belgio per delle cure specifiche.

Carlo Pellegatti in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di Origi: “Sta molto meglio. Dovrebbe cominciare a inizio della prossima settimana a correre sul campo. Se il giocatore lascia la palestra per tornare in campo, significa che sta bene. Queste notizie mi sono arrivate da persone vicine all’entourage“.

Quando potremo rivedere l' attaccante del Milan tra i convocati di Pioli? Il noto giornalista ha risposto così: “Mi dicono che se la corsa sarà positiva e non avvertirà dolore, potrebbe essere a disposizione e andare in panchina a Empoli. Comunque dovrebbe esserci sicuramente con il Chelsea, se tutto andrà bene“.