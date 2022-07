Milan, concluso con l’agente Beppe Riso: ecco di cosa si è discusso

Non solo De Ketelaere, ma molto di più. Per carità, il belga è fondamentale, ma non esiste solo lui. Esiste anche Riso e con lui anche…

Redazione Il Milanista

Il Milan pensa sì a Charles De Ketelaere, è lui il primissimo colpo da chiudere. Ma non c'è solo lui. Ci sono tanti temi come il mercato degli esuberi, le trattative legati ai rinnovi dei pezzi pregiati della rosa quale Tomori e non solo. Banalmente anche solo gli acquisti per un nuovo difensore e un centrocampista - il sogno è sempre lui, Renato Sanches. Ed è bene che sia così, anche perché i due dirigenti milanisti stanno dando ulteriore prova della loro dinamicità e poliedricità. Insomma, più cose riesci a fare - e soprattutto bene - e meglio è.

Per dimostrare una volta di più la poliedricità di Maldini e Massara, basta citare gli ultimi giorni. Nella giornata di ieri sono volati in Belgio con destinazione Brugge per cercare di chiudere la trattativa per De Ketelaere. Il tutto con un volo andata e ritorno in meno di 24 ore. E oggi, tanto per cambiare, son stati a colloquio con il super agente Beppe Riso. Più multitasking di così, cosa si può fare? L'incontro, avvenuto in Casa Milan, è stato indirizzato a chiarire le situazioni contrattuali di due calciatori della rosa di Stefano Pioli: il figlio d'arte Daniel Maldini e il perno della mediana Sandro Tonali.

Insomma, due situazioni totalmente contrapposte ma assolutamente da risolvere. Per il primo, ci si è concentrati sulla reale possibilità di un suo trasferimento con destinazione Hellas Verona. Più che altro per analizzare e capire quali siano le reali ambizioni del centravanti, ma soprattutto osservare se la possibilità veneta possa garantire la crescita e lo sviluppo del ragazzo. Nel secondo caso invece, ci si è concentrati sul rinnovo. Il Milan, ora come ora, non può sognare di perdere un centrocampista totale e prezioso quanto l'ex Brescia. È fondamentale discutere e trovare un accordo per il rinnovo di Tonali. Questa altro non è che una delle principali priorità nella delicata questione dei rinnovi.