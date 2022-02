“Tutti i colori dello Sport”, all’incontro con Florenzi e Gabbia

Ecco il comunicato del Milan con il resoconto dell'ultimo incontro dell'iniziativa "Tutti i colori dello Sport", evento in cui erano presenti Florenzi e Gabbia

Come riportato sul sito ufficiale del Milan, acmilan.com, stanno proseguendo gli incontri per l'iniziativa "Tutti i colori dello Sport", con lo scopo di condividere i valori dello sport e la lotta a ogni pregiudizio e discriminazione.

Martedì 8 febbraio si è tenuto il secondo appuntamento stagionale del programma di incontri "Tutti i colori dello sport" , ideato da AC Milan in collaborazione con Banco BPM per concretizzare la visione e l'impegno del Club nella condivisione dei valori positivi dello sport e nella lotta a ogni pregiudizio e discriminazione, espressi attraverso la pubblicazione del Manifesto Resp Act per equità sociale, uguaglianza e inclusività.

In questa occasione, i giocatori della Prima Squadra maschile Alessandro Florenzi e Matteo Gabbia hanno incontrato in diretta streaming dal Centro Sportivo Milanello gli studenti dell' Istituto di Istruzione Superiore Bertrand Russell di Garbagnate Milanese , con i quali hanno instaurato un dialogo sui temi di crescita personale, inclusività e parità di genere.

"Come la scuola – ha detto Florenzi – il calcio mi ha insegnato a stare all'interno di un gruppo e ad avere sempre rispetto verso i compagni, l'allenatore e gli avversari, nella vittoria come anche nella sconfitta".

Riguardo l'evoluzione degli spogliatoi in veri e propri laboratori di inclusione, Gabbia ha aggiunto: "È molto bello condividere lo spogliatoio con compagni di diverse nazionalità, perché si ha l'opportunità di scoprire tante abitudini differenti, anche semplicemente nel mangiare o nel modo in cui si trascorre il tempo durante un viaggio. Si riesce sempre a fare gruppo e a creare armonia".

Sul movimento calcistico femminile, infine, i due hanno concordato: "Ha avuto un'evoluzione fantastica nell'ultimo periodo e non ci sorprende, ma ci rende felici. Come non ci sorprende vedere una direttrice di gara arbitrare un match di calcio maschile: bisogna sempre guardare al merito, e non al genere".