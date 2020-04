"Milan in yours": l'iniziativa di AC Milan e Headspace

MILANO – (fonte: acmilan.com) AC Milan e Headspace, piattaforma per la meditazione leader a livello mondiale, lanciano un’iniziativa congiunta nell’ambito del progetto “Milan is Yours” sviluppato dal Club a sostegno della comunità per combattere la pandemia COVID-19.

La partnership con Headspace è nata per il supporto al benessere mentale ed emotivo in questo periodo di incertezza e insicurezza. I tifosi rossoneri potranno accedere all’app per iOS e Android di Headspace che offre oltre 1200 ore di contenuti su tecniche di meditazione, sessioni di meditazione dal vivo e programmi per imparare a vivere in maniera più consapevole, pensati per ridurre lo stress, l’ansia e le interruzioni del sonno per tutte le fasce d’età.

Con questa nuova partnership, AC Milan e Headspace offriranno un abbonamento gratuito di un mese a tutti i fan rossoneri e di tre mesi a tutti i possessori della carta AC Milan Cuore Rossonero.

Venerdì 10 aprile, nell’ambito dell’appuntamento “Take Ten”, il portiere del Milan Asmir Begović prenderà parte alla sessione di meditazione guidata “Train Your Mind” insieme al co-fondatore di Headspace Andy Puddicome seguendo le orme di personaggi come Jimmy Fallon e John Legend. La sessione, aperta a tutti, si svolgerà alle 19:00 CET sul canale Headspace Instagram Live, che si può trovare su www.instagram.com/headspace o cercando ‘headspace’ su Instagram su App Store o Play Store.

L’iniziativa “Milan is Yours” includerà tutti i progetti dedicati alla comunità rossonera lanciati dal Club durante la pandemia del COVID-19, consentendo così ai tifosi del Milan di avere dei punti di contatto diretti con il Club.

Renate Nyborg, General Manager Europe di Headspace, ha affermato: “Il nostro cuore è con i giocatori del Milan e i tifosi di tutto il mondo che sentono la mancanza del calcio. Contrariamente alla credenza popolare, non bisogna stare seduti a gambe incrociate sotto un albero per meditare. Desidero ringraziare Asmir per essersi unito a noi e aver mostrato ai 450 milioni di fan del Milan come e quanto sia importante raggiungere una condizione mentale ottimale. Che sia ascoltando uno sleepcast prima di andare a dormire o completando le sessioni focalizzate sulla gestione dello stress tra una riunione e l’altra, oppure usando il nostro contenuto ‘Move’, progettato per gli atleti olimpici per allenarsi meglio e costruire così la resilienza mentale, speriamo davvero che Headspace gratuito vi possa aiutare“.

