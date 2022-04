Milan, in vendita i tagliandi per Fiorentina e Atalanta

Il Milan ha già messo in vendita i tagliandi per i match contro Fiorentina e Atalanta, ovvero le ultime due partite della stagione che il Diavolo giocherà a San Siro

Redazione Il Milanista

Inizia oggi a vendita dei biglietti per i match del Milan contro Fiorentina e Atalanta, ovvero le ultime due sfide che i rossoneri giocheranno in stagione a San Siro. Il club di via Aldo Rossi ha pubblicato una nota sul proprio sito internet, acmilan.com, su comprare i tagliandi:

FIORENTINA E ATALANTA: TUTTI INSIEME A SAN SIRO

Tagliandi disponibili da venerdì 1 aprile per le ultime due gare casalinghe della stagione

La Serie A 2021/22 si avvia verso l’epilogo e il Milan si appresta ad affrontare le ultime due gare interne del campionato contro Fiorentina e Atalanta, prima di salutare il proprio pubblico e dargli appuntamento alla prossima stagione. Contro i Viola, alla 35ª giornata, il Milan proverà a vendicare la sconfitta per 4-3 subìta all'andata, mentre con la Dea, alla 37ª, i rossoneri tenteranno di bissare il successo per 3-2 ottenuto a Bergamo.

I biglietti per Milan-Fiorentina e Milan-Atalanta saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti secondo le seguenti modalità:

La finestra di vendita dedicata agli abbonati e ai possessori di Carta Cuore Rossonero aprirà alle 12.00 di venerdì 1 aprile e chiuderà alle 23.59 di lunedì 4 aprile, usufruendo di un listino prezzi dedicato.

In contemporanea, sempre alle 12.00 di venerdì 1 aprile, prenderà il via la fase di vendita libera che resterà aperta fino a esaurimento posti.

Il costo dei biglietti per Milan-Fiorentina e Milan-Atalanta parte da 5€ nella fase dedicata ad abbonati e CRN e da 9€ in vendita libera. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale a partire da 5€ in settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, prezzi scontati a partire da 9€.

HOSPITALITY ONLINE

Anche per Milan-Fiorentina e Milan-Atalanta è attiva la vendita online dei prodotti hospitality AC Milan, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione VIP Hospitality, a partire da 129€.

Le date e gli orari delle partite non sono ancora stati definiti dalla Lega Serie A, si invita quindi a tener conto di ogni possibile anticipo/posticipo prima dell'acquisto. Inoltre, a seguito delle nuove norme, per accedere allo stadio è sufficiente green pass base, mentre rimane obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2. Consultare le FAQs per ulteriori informazioni

LE REGOLE D'ORO PER IL TIFOSO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

Munirsi di un valido documento di identità

Munirsi di un valido biglietto per la partita

Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano

Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all'ingresso e all'uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza

Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo