Milan, il vice Theo Hernandez arriva dal Barcellona?

MILANO – Il Milan è alla continua ricerca di giovani giocatori da portare a Milanello e da aggregare alla Primavera. Nell’ultima sessione di mercato gli scout del club di via Aldo Rossi sono stati molto attivi grazie agli ingaggi di Roback, sul quale c’era l’interesse dell’Arsenal, e Hauge, sul quale United e Lipsia stavano facendo più di un pensiero. Il tutto per rendere la rosa della Primavera ancora più competitiva. I rossoneri, negli ultimi mesi, avevano anche valutato di ingaggiare il 17enne Alejandro Balde terzino cresciuto nella cantera del Barcellona. Il Milan era interessato ma per una serie di motivazioni, anche economiche, il club meneghino aveva (momentaneamente) passato la mano, anche perché fino a lunedì nella rosa di Pioli c’erano Theo Hernandez e Laxalt.

INTERESSE ANCORA VIVO – La cessione di Laxalt al Celtic ha riacceso l’interesse per il giovane visto che si è liberato un posto dietro il francese. Fino a gennaio Pioli alternerà, come vice Theo Hernandez, uno tra Calabria e Diogo Dalot. Soluzioni interne, ma non definitive. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi, alla riapertura del mercato, potrebbe tornare a valutare Alejandro Balde, consci che il Barcellona vede a caro prezzo i ragazzi della cantera.