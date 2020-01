Milan: il resoconto dell’allenamento di ieri e il programma di oggi

MILANO – Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Milan, ieri c’è stato il penultimo allenamento per i rossoneri questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per preparare la partita con il Torino, valida per i Quarti di finale di Coppa Italia, in programma martedì 28 gennaio a San Siro alle ore 20.45. Squadra in palestra alle 11.00 per l’attivazione muscolare svolta all’interno della struttura. A seguire, sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi, il gruppo ha proseguito nel riscaldamento con una serie di torelli.

Oggi si prosegue la preparazione con un allenamento che prevede la sessione di rifinitura nel pomeriggio alle 16.30.