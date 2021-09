Milan, il report dei rossoneri impegnati in Nazionale: brilla Saelemaekers

Il Milan ha pubblicato il report dei rossoneri impegnati con le proprie Nazionali. Su tutti brilla Saelemaekers autore de primo gol con il Belgio

Nella giornata di ieri la Nazionale del Belgio ha battuto per 3 a o la Repubblica Ceca. Un match che potrebbe essere decisivo per la qualificazione al prossimo mondiale. I tre punti hanno infatti confermato la testa del girone E a Lukaku e compagni. Una partita importante anche per Alexis Saelemaekers che ha trovato la prima gioia con la Nazionale maggiore.

Nella giornata di ieri non sono scesi in campo, invece, i rossoneri Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, il report dei giocatori della rosa di Stefano Pioli impegnati con le proprie Nazionali.

La copertina della domenica sera rossonera nelle nazionali è tutta di Alexis Saelemaekers : il numero 56 rossonero ha trovato il primo gol in carriera con la maglia dei "Diavoli Rossi" andando a segno nell'importante successo per 3-0 sulla Repubblica Ceca . Quella di Bruxelles è una vittoria che proietta il Belgio sempre più verso Qatar 2022: sono sei adesso i punti di vantaggio, proprio sui cechi, al comando del Gruppo E.

Alexis è subentrato al 57' e il suo gol - un destro dagli undici metri ad anticipare l'uscita del portiere dopo l'assist di Romelu Lukaku - ha chiuso la pratica al 65', dopo il doppio vantaggio firmato inizialmente proprio da Lukaku e da Eden Hazard. Una rete arrivata in quella che è stata la sua terza presenza in Nazionale .

Saelemaekers è stato anche l'unico milanista in campo nella giornata di ieri, dato che Davide Calabria e Alessandro Florenzi non sono stati impiegati da Roberto Mancini nello 0-0 dell'Italia contro la Svizzera a Basilea. Gli azzurri restano al comando del Gruppo C con 11 punti in 5 partite, a +4 sugli elvetici che di gare però ne hanno disputate tre.