Milan, il programma del settore giovanile del week end

Ecco il programma delle formazioni giovanili, maschili e femminili, del Milan per questo week end

Nonostante la pausa per le Nazionali, i settori giovanili scenderanno regolarmente in campo. Il Milan, ha divulgato sul proprio sito internet, acmilan.com, gli impegni delle proprie formazioni giovanili, maschili e femminili. Ecco il comunicato con le partite

Sosta per le nazionali? No problem: riflettori puntati sul nostro Settore Giovanile, che si prepara ad affrontare un fine settimana ricco di impegni e di partite. Tra sabato e domenica, saranno 14 le squadre in campo tra il Vismara e le molte trasferte. Riposano solo l'Under 18 e la Primavera maschile, che saltano un turno per lasciare spazio alle rappresentative nazionali. Ecco, invece, l'elenco delle partite di questo weekend rossonero.