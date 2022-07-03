Milan, lunedì inizia il ritiro: ecco il programma del raduno dei rossoneri

Lunedì mattina alle 10 parte il ritiro estivo del Milan. Vediamo insieme il programma del raduno dei rossoneri.

Mancano sempre meno ore all’inizio del ritiro estivo del Milan. I giocatori rossoneri si stanno riposando nelle ultime giornate di riposo concesse dal club meneghino, prima di tornare a lavorare sul campo. I diavoli sono chiamati a preparare al meglio la prossima stagione in quanto Campioni d’Italia, con la consapevolezza però che ripetersi non sarà semplice. Mantenere alti livelli e conquistare nuovamente lo scudetto sarà un’impresa ardua, ma gli uomini di Pioli sono pronti a non deludere le aspettative. Si partirà lunedì mattina alle 10, con i giocatori che torneranno a Milanello per dare il via al nuovo campionato. Nei prossimi giorni inoltre mister Pioli spera di poter avere a disposizione nuovi rinforzi. Vediamo il comunicato apparso sul sito acmilan.com:

“La stagione 2022/23 è alle porte e la squadra rossonera è pronta a [fncvideo id= autoplay=true]tornare al lavoro agli ordini di Stefano Pioli. Lunedì 4 luglio, infatti, il Milan Campione d’Italia si ritroverà al Centro Sportivo di Milanello per sostenere la prima seduta d’allenamento della nuova stagione.

IL PROGRAMMA

Ritrovo alle 10.00 del mattino e tutti in campo alle 11.00 per la ripresa dei lavori in vista della nuova Serie A che prenderà ufficialmente il via il prossimo 13 agosto con la sfida casalinga contro l’Udinese alle 18.30. L’allenamento si svolgerà sul campo 6, quello esterno, per permettere ai tifosi presenti di assistere alla prima seduta stagionale.

MILAN TV

Per coloro i quali non potranno gustarsi dal vivo la ripresa delle attività nel Centro Sportivo rossonero è pronto un ricco programma sui canali ufficiali del Club. Si parte alle 10.45 con la diretta di Milan TV, che trasmetterà – sul proprio canale oltre che YouTube e Twitch – le immagini dell’allenamento. Dalle 15.00, poi, il Club channel aprirà una nuova finestra live per la conferenza stampa di Stefano Pioli. Anche in questo caso, sarà possibile prendere parte alla visione della diretta, visibile sui canali ufficiali del Club rossonero e sull’App di AC Milan, sia in lingua italiana che in inglese”.