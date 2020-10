Milan, il mercato non chiude mai: ora è tempo di rinnovi

MILANO – Il mercato non dorme e non chiude mai e gli operatori di mercato dicono che siano come gli esami. In attesa della riapertura del prossimo mercato, le dirigenze proveranno a gettare le basi per ulteriori trattative ma anche per i rinnovi. I rossoneri soprattutto dovranno affrontare due casi complicati come quelli di Donnarumma e Calhanolgu.

SCADENZA 2021 – Il Milan deve ore trattare i rinnovi dei due rossoneri, anche con una certa urgenza visto che i contratti scadono nel 2021 e entrambi a febbraio possono accordarsi con i nuovi club trasferendosi a parametro zero. L’agente di Donnarumma è Mino Raiola, sicuramente no uno facile con cui trattare, ma anche quello di Calhanoglu, Gordon Stipic, non è da meno: entrambi faranno di tutto per ottenere le condizioni migliori per i propri assistiti. Maldini e Massara (ma anche Gazidis) ora dovranno risolvere la questione rinnovi nel minor tempo possibile: anche perché i due sono colonne della squadra, sia in campo sia nello spogliatoio.