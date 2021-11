Atletico Madrid-Milan, il “derby” personale di Simeone

Simeone torna ad affrontare il Milan in Champions League. L'argentino fu protagonista in passato di diversi derby con la maglia dell'Inter.

Stasera alle 21 al Wanda Metropolitano andrà in scena la grande sfida tra il Milan e l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Si tratta della 5a giornata di Champions League, che potrebbe già dare un verdetto definitivo per quanto riguarda i rossoneri. La squadra di Pioli è chiamata all'impresa. Vincere, per sperare ancora di poter raggiungere gli ottavi di finale. Nella gara di andata a San Siro il Milan aveva dominato la prima mezz'ora, passando in vantaggio grazie alla rete di Leao. Poi l'episodio chiave, l'espulsione di Kessiè. I rossoneri hanno resistito fino agli ultimi minuti. Ma il gol di Griezmann e il rigore discusso di Luis Suarez hanno ribaltato il match a favore degli spagnoli.

Simeone, questa sera, torna ad affrontare il Milan. Una partita che non può essere come le altre per il Cholo. Infatti, l'argentino, da calciatore, ha vestito la maglia dell'Inter, disputando diversi derby contro i rossoneri. Arrivato ai nerazzurri tra le critiche, Simeone riuscì a entrare nel cuore dei tifosi grazie ad una doppietta proprio nella stracittadina milanese. Da allenatore, oltre alla gara di andata vinta per 2-1 a San Siro, ha affrontato due volte i rossoneri in Champions League negli ottavi di finale della stagione 2013/2104. Andata a Milano vinta per 1-0 e ritorno al vecchio stadio degli spagnoli, il Vicente Calderon, con vittoria per 4-1. L'unica sconfitta risale a quando Simeone allenava in Serie A il Catania, e vide l'argentino perdere per 0-2.